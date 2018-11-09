Пензенским школьникам организовали на каникулах полезный досуг

Экскурсия, приближенная к естественнонаучной тематике. Около 30 школьников побывали в гостях у хищников и травоядных - в пензенском зоопарке.

Этот поход был организован совместно полицейскими и сотрудниками министерства культуры. Дату экскурсии выбрали не случайно - во время каникул у детей больше свободного времени, поэтому их необходимо занимать полезными и увлекательными мероприятиями.

«Также мы посетили с ребятами ДК «Заря». Там им показали научный фильм про Афганистан, детям он очень понравился, были восхищены нашими солдатами, как они стойко проводили боевые действия и защищали Родину», - рассказала инспектор ПДН ОП №4 Пензы Мария Слабженинова.