25 декабря 2017, 14:36Общество Пензенским школьникам напомнят правила безопасности на льду и дорогах Губернатор Иван Белозерцев призвал провести на этой неделе в каждой пензенской школе занятия по безопасности.

В частности, ребятам нужно рассказать, как не пострадать на льду, водоемах, на дороге и при взаимодействии с пиротехникой.

«Надо, чтобы учителя напоминали детям о необходимости соблюдения правил. Будут контрольные звонки в школы. Где не будет работы, будут санкции. Никто не застрахован от трагедии, но чтобы было меньше ЧП, надо учиться на чужих ошибках», - подчеркнул глава региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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