Пензенским школьникам напомнили о наказании за преступления

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18 ноября 2018, 14:22Общество
Как стать законопослушным гражданином? В рамках правового урока ученикам пензенской школы № 68 сотрудники полиции и общественники подробно ответили на этот непростой вопрос. Встречу провели в рамках профилактики преступлений среди несовершеннолетних.
«Урок был посвящен тому, что за последнее время на территории Пензенской области и на территории России произошел всплеск преступлений, связанных с нанесением телесных правонарушений несовершеннолетними другу другу. Мероприятие было направлено на предупреждение несовершеннолетних от совершения таких поступков и нанесения телесных повреждений сверстникам, а также участившимися фактами жестокости в подростковой среде», - рассказала «Экспрессу» Юлия Игнатьева, представитель ПДН УМВД России по Пензенской области.
В ходе беседы сотрудники полиции напомнили школьникам, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность и
какие наказания предусмотрены для несовершеннолетних. В завершении встречи школьникам раздали памятки с рекомендациями.
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