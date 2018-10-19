Пензенским школьникам и студентам рассказали об армейской жизни

В России набирает обороты осенняя призывная кампания. До 31 декабря из Пензенской области к местам прохождения воинской службы будет направлено свыше 1000 новобранцев. К армейской жизни уже сейчас готовят и тех, кому только предстоит через несколько лет вступить в ряды вооруженных сил страны.

В эти дни по всей стране скорбят по погибшим в результате трагедии в Керчи. Традиционная акция «День призывника» началась в Пензе с «минуты молчания». Это ежегодная встреча, на которой школьникам и студентам подробно рассказали об армейской жизни.

«Служба в рядах вооруженных сил - это дружба, умение грамотно, профессионально подходить к решению задач, которые касаются обеспечения безопасности нашей родины», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Некоторым из этих ребят уже через год предстоит отправиться в вооруженные силы. Организаторы надеются, что после таких акций подростки перестанут видеть в армейской жизни только тяготы и лишения.

«Необходимо привлечь и заинтересовать ребят. Они посмотрят, познакомятся с вооружением РФ, формой, которая предоставленная военным комиссариатом области и отделом по контрактной службе», - сказал председатель пензенского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

После торжественной церемонии студенты и школьники познакомились с современным оружием, экспонатами, найденными во время военно-археологических экспедиций, а также узнали о быте российских военных.