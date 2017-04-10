Пензенским школьникам показали опыты о вреде алкоголя

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10 апреля 2017, 14:34Образование
Химия - против алкоголя. О вреде злоупотребления спиртным пензенским подросткам показали наглядно, с помощью научных экспериментов. В школе №74 выступили специалисты благотворительного фонда «Желание быть!»
Элементарный научный эксперимент и последствия глобальной проблемы. Насколько опасен алкоголь для здоровья человека и как он влияет на организм, ученикам школы №74 демонстрируют с помощью химических опытов. Этиловый спирт смешивают с белком и жиром, поджигают, показывают, как этанол действует на кровь. Научно-социальное шоу приготовили для семиклассников.
«Впервые вижу такие эксперименты и мне очень нравится, потому что это очень интересно - как работает организм при поступлении алкоголя. В принципе, я всегда относилась к нему резко негативно, но это еще раз заставило задуматься об этом и никогда не принимать», - рассказала ученица 7 класса школы №74 г. Пензы Яна Максимова.
Наука против пагубных привычек – благотворительная акция. Эксперименты для школьников устраивают специалисты фонда «Желание быть!»
«Вся программа построена на открытой информации, но, к сожалению, ее никто не смотрит никогда. Мы хотим, чтобы ребята, прежде чем примут решение, выпивать им или нет, курить или нет, обладали полным пакетом информации по этому вопросу», - отметила представитель благотворительного фонда «Желание быть!» Елена Панферова.
В 2017 году с научной программой представители фонда посетят 65 школ в Пензе и области. В центре внимания общественников - не только проблема алкоголя: с помощью химических опытов ребятам расскажут также об опасности курения и фастфуда.
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