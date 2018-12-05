Пензенским школьникам будут помогать в выборе профессии

«Кем хочешь стать?» - вопрос, который обычно задают детям, в Пензе перенесли в практическую плоскость. Колледж современных технологий, переработки и бизнеса присоединился к всероссийскому проекту «Билет в будущее» (6+). Суть в том, чтобы профессионально ориентировать подрастающее поколение еще с начальной школы. На базе учебного заведения уже проходят мастер-классы. В этот раз их учили азам кондитерского мастерства.

Четвероклассники школы №51 разделились на четыре группы. Две составили цех по изготовлению пирожных, другие - по их оформлению. Студенты колледжа производили лишь самые сложные манипуляции, некоторые элементы, - например, раскрошить блендером печенье - доверили детям.

«Делаем заготовки пирожного «Картошка», полуфабрикаты, которые в дальнейшем будут оформлены в соседнем цехе», - рассказала студентка Владислава Астахова.

Получившиеся шарики на палочке, имеющие в своем составе печенье, какао, сливочное масло и сгущенное молоко, «кондитеры» второго цеха макали в жидкий шоколад, а затем украшали. Кое-кто из школьников тем временем сообразил, что полученные на этом мастер-классе умения можно будет использовать и дома.

«Билет в будущее» - это лишь одна из мер по ранней профессиональной ориентации школьников. И на нее государство готово выделять бюджетные средства. Все для того, чтобы помочь детям определиться с выбором профессии еще на этапе обучения в начальных классах. В колледже современных технологий, переработки и бизнеса поняли, что этот проект «всерьез и надолго», и стали налаживать тесные связи со школами города.

«Подобные мероприятия уже согласованы с лицеем №3, школами №71 и 51. Они будут приводить детей разных возрастов, а мы будем проводить им мастер-классы», - сказала заместитель по маркетингу Пензенского колледжа современных технологий, переработки и бизнеса Татьяна Ефимова.

Финалом занятия стала дегустация, ребята попробовали приготовленные на современном оборудовании мини-тортики, чем остались довольны.