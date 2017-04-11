Пензенским семьям с детьми выплатили 172 млн руб

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11 апреля 2017, 12:36Общество
В Пензенской области за первые четыре месяца 2017 года семьи с детьми получили пособия на 172 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе областного минтруда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Денежные средства федерального бюджета в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и другие перечислены на счета получателей», - пояснили в министерстве.
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