Пензенским семьям помогли с покупкой школьных принадлежностей

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02 сентября 2018, 13:09Общество
В Пензенской области подходит к завершению региональная благотворительная акция "Подготовь ребенка к школе!" (0+). Более 2500 тысяч детей из нуждающихся семей уже получили все необходимое для обучения - канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь.
Рюкзак, сладости, канцелярские товары и еще несколько пакетов со школьными принадлежностями. С такими подарками в гости к многодетной семье Мальковых в село Архангельское прибыла делегация из Пензы во главе с заместителем министра труда, социальной защиты и демографии региона Елена Егорова. Семья стала участницей акции "Подготовь ребенка к школе!".
По признанию мамы, подготовить одного ребенка - задача не из легких. А здесь - трое школьников. Какие-то вещи остались с прошлого года, но те же ручки, тетради и карандаши пришлось бы закупать заново, а это серьезная статья расходов.
Акция "Подготовь ребенка к школе" проходит во всех муниципальных образованиях региона. Всего в Пензенской области в списках нуждающихся оказалось 5 тысяч школьников, из них большая часть уже получила все необходимое.
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