Пензенским семьям помогли с покупкой школьных принадлежностей

В Пензенской области подходит к завершению региональная благотворительная акция "Подготовь ребенка к школе!" (0+). Более 2500 тысяч детей из нуждающихся семей уже получили все необходимое для обучения - канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь.

Рюкзак, сладости, канцелярские товары и еще несколько пакетов со школьными принадлежностями. С такими подарками в гости к многодетной семье Мальковых в село Архангельское прибыла делегация из Пензы во главе с заместителем министра труда, социальной защиты и демографии региона Елена Егорова. Семья стала участницей акции "Подготовь ребенка к школе!".

По признанию мамы, подготовить одного ребенка - задача не из легких. А здесь - трое школьников. Какие-то вещи остались с прошлого года, но те же ручки, тетради и карандаши пришлось бы закупать заново, а это серьезная статья расходов.

Акция "Подготовь ребенка к школе" проходит во всех муниципальных образованиях региона. Всего в Пензенской области в списках нуждающихся оказалось 5 тысяч школьников, из них большая часть уже получила все необходимое.