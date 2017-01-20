20 января 2017, 18:39Экономика Пензенским сельхозпроизводителям окажут господдержку Пензенским сельхозпроизводителям рассказали о новых механизмах государственной поддержки агропромышленного комплекса. Обучающий семинар состоялся в пятницу, 20 января, на базе аграрного университета.

С начала 2017 года в Пензенской области изменились структура и механизм оказания государственной поддержки сельхозпроизводителей. Помощь аграриям будут оказывать по семи основным направлениям. Кроме того, теперь каждый сельхозтоваропроизводитель будет нести персональную ответственность за достижение целевых производственных показателей.



«При недостижении целевого показателя, субсидия должна быть возвращена в региональный бюджет, а если мы не выполняем общее соглашение с Минсельхозом России, субсидии плюс штрафные санкции возвращаем в федеральный бюджет», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.



По инициативе регионального минсельхоза, на базе пензенского аграрного университета состоялся обучающий семинар «Новые механизмы государственной поддержки агропромышленного комплекса». В его работе приняли участие сельхозпроизводители со всей области.



«Это стратегическая отрасль развития экономики. Если сельское хозяйство не будет поддерживаться, то и развиваться не будет. А если сельское хозяйство не будет развиваться, что же мы будем кушать?» - отметила председатель ЖСПК «Огаревский» Колышлейского района Нелли Петросян.

Пензенским аграриям рассказали о новой системе льготного кредитования. Если раньше заемщик получал кредит под коммерческий процент в банке и после этого обращался в министерство сельского хозяйства за субсидией, чтобы возместить часть затрат, то теперь каждый сельхозтоваропроизводитель имеет возможность сразу в банке получить льготный кредит со ставкой от 1% до 5% годовых.

«Сокращается документооборот, он не отвлекает средства на уплату полных процентов по кредиту. Это создает ему определенные удобства. Уже сам банк и мы непосредственно работаем с Минсельхозом России для того, чтобы банк получил возмещение из федерального бюджета», - пояснил Андрей Бкрлаков.



В 2016 году на поддержку агропромышленного комплекса было направлено более трех миллиардов рублей. Ожидается, что в 2017 году господдержка будет такого же размера.

Экономика

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