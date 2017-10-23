23 октября 2017, 16:31Общество Пензенским рыболовам напомнили правила безопасности на воде В Пензенской области сотрудники ГИМС продолжают активную профилактическую работу по предупреждению происшествий на водных объектах региона. Цель спасателей - предупредить любителей рыбной ловли о возможной опасности.

Только за октябрь на водоемах Пензенской области произошло три происшествия. В пятницу, 13 октября, в районе поселка Победа Бессоновского района утонул 42-летний мужчина. Специалисты напоминают, что осенью температура воды составляет семь-восемь градусов и если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Главная причина трагических случаев – незнание и пренебрежение элементарными мерами безопасности.

«Во избежание несчастных случаев на воде любителям рыбной ловли напоминаем: не выходить на водоемы в ветреную погоду, с неисправными плавсредствами, необорудованными средствами спасения. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, немедленно звоните по телефону: 101», - сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Общество

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