Пензенским рыболовам напомнили правила безопасности на воде

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 октября 2017, 16:31Общество
В Пензенской области сотрудники ГИМС продолжают активную профилактическую работу по предупреждению происшествий на водных объектах региона. Цель спасателей - предупредить любителей рыбной ловли о возможной опасности.
Только за октябрь на водоемах Пензенской области произошло три происшествия. В пятницу, 13 октября, в районе поселка Победа Бессоновского района утонул 42-летний мужчина. Специалисты напоминают, что осенью температура воды составляет семь-восемь градусов и если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Главная причина трагических случаев – незнание и пренебрежение элементарными мерами безопасности.
«Во избежание несчастных случаев на воде любителям рыбной ловли напоминаем: не выходить на водоемы в ветреную погоду, с неисправными плавсредствами, необорудованными средствами спасения. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, немедленно звоните по телефону: 101», - сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
23 октября 2017, 19:18В Пензенской области увеличится производство мяса индейки
23 октября 2017, 19:05На улице Карпинского отремонтировали хоккейную площадку
23 октября 2017, 18:03Пополнить счет школьной карты можно через «Сбербанк»
23 октября 2017, 17:59Почти половина пензенских второклашек знает русский на «отлично»
23 октября 2017, 17:33В Спасском районе мужчину будут судить за попытку откупа нелегалов
23 октября 2017, 17:04В Пензе наградили отличившихся полицейских
23 октября 2017, 16:31Пензенским рыболовам напомнили правила безопасности на воде
23 октября 2017, 16:01Нижнеломовская фабрика производит 200 кг пельменей в день