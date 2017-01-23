Пензенским рыболовам напомнили о правилах безопасности

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23 января 2017, 14:27Общество
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками МЧС и Рыбнадзором провели профилактический рейд на Сурском водохранилище.
У рыболовов-любителей водоем популярен и зимой, каждые выходные туда приезжают сотни человек. Рыбакам рассказали о правилах поведения на льду и способах спасения, сообщили телефоны экстренных служб, раздали памятки и листовки.
Кроме того, пензенцам напомнили о запрете выезжать на лед водоема на автомобиле. Машину следует оставить на берегу, а до места ловли добираться пешком и с особой осторожностью.
«Переходя водоем, нужно проходить по известным протоптанным тропам, обязательно иметь с собой палку и простукивать перед собой. Если выходит вода, нужно остановиться и возвращаться по своим же следам», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.
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