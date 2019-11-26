Пензенским рыбакам рассказали, как распознать опасный лед

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26 ноября 2019, 19:07Общество
Календарная зима еще не наступила, а в России уже зафиксировано несколько случаев провала под лед людей и даже автомобилей. В Пензе пока без происшествий, однако, чтобы избежать трагедии, сотрудники регионального управления МЧС провели профилактический рейд. Специалисты напомнили рыбакам и любителям прогулок по замерзшей водной глади о том, как определить, опасен лед или нет.
Для любителей зимней рыбалки настала долгожданная пора. Морозная погода, которая стоит в регионе уже несколько дней, позволяет заняться любимым делом. Старица Суры оккупирована рыбаками, лед усеян многочисленными лунками.
Вместе с рыбаками лед уже поспешили разделить любители кататься на коньках и те, кто привык сокращать путь через замерзший водоем. Нашлись на старице Суры и экстремалы, которые не побоялись выехать лед на мотоцикле.
О мерах предосторожности, которые следует соблюдать, находясь на льду, в ходе профилактического рейда жителям областного центра напомнили сотрудники МЧС. Так, стоит избегать мест, где растут камыши или предприятия сбрасывают техническую воду. Там лед - ненадежный. Сигналом об опасности может служить и его цвет. Если он белый или желтый, то находиться в таком месте опасно, а вот лед синего цвета - более прочный.
«В рамках исполнения распоряжения губернатора Пензенской области по обеспечению безопасности на водных объектах, все структуры проводят обучение и инструктаж детей в школах по соблюдению безопасности на льду», - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.
Как отмечают сотрудники МЧС, те водоемы, где нет течения, быстро покрываются крепким льдом, а вот выходить на реки гораздо опаснее, тем более, что многие из них до сих пор полностью не заледенели.
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