07 декабря 2017, 19:25Общество Пензенским родителям рассказали, как уберечь детей от травм зимой Детский травматизм - одна из серьезных социальных проблем, которая угрожает здоровью и жизни подрастающего поколения, особенно актуальна в преддверии зимних каникул. Пока школьники в ожидании веселя и долгожданного отдыха, родители, педагоги и представители различных ведомств размышляют, как обезопасить пензенских ребятишек. В основном дети страдают в результате дорожно-транспортных происшествий, однако с приходом зимы, любое падение может обернуться серьезной травмой.

В отделение детской травматологии и ортопедии Филатовской больницы пострадавших доставляют с пугающим постоянством. Особенно, когда на улице гололедица.

«Летом это связано с активным отдыхом - велосипеды, скейтборды, качели, карусели. Зимой тоже имеется своя специфика - ледяные горки, лыжи, коньки или просто гололед», - пояснил травматолог-ортопед пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова Дмитрий Агафонов.

Пока тех, кто поскользнулся и попал на больничную койку, в Пензе - немного. Однако палаты в отделении не пустуют. Сейчас здесь более 30 травмированных юных пациентов - одни восстанавливаются после спортивных травм, другие проходят лечение, пострадав в дорожно-транспортных происшествиях.

От 11-летней Насти мама не отходит ни на шаг. Девочка только недавно снова стала улыбаться. Для нее постельный режим - наказание. Настя с самого детства занималась танцами, а потому вечером 22 ноября, очутившись под колесами автомобиля, первое, что она спросила - сможет ли еще когда-нибудь танцевать. У ребенка диагностировали компрессионный перелом шестого и седьмого грудных позвонков.

«Это случилось, можно сказать, возле дома. Ребенок шел с тренировки. Боли есть, надеваем корсет, стараемся вставать, но это плохо нам пока дается», - рассказала мама Анастасии Елена Дятлова.

Над решением проблемы детского дорожного травматизма в Пензенской области ломают голову сотрудники различных ведомств. В 2017 году вопрос особенно обострился. Только за десять месяцев, по официальным данным, в ДТП погибли девять детей, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Впереди зимние каникулы, а значит и риски травмирования возрастают.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уверена, что жизнь и здоровье мальчишек и девчонок в руках взрослых.

«Нужно быть предельно внимательными, поэтому я обращаюсь к родителям, чтобы они не оставляли своих детей без надзора, особенно в зимнее время, когда сумерки наступают очень рано. И обращаюсь к водителям, чтобы они были предельно внимательными при приближении к пешеходному переходу или к знакам осторожно дети», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Большое разнообразие травм у детей, как правило, сводятся к типичным причинам. Это недосмотр взрослых и неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр и занятий спортом. Любознательным и подвижным ребятишкам зачастую неведомо чувство опасности, а потому их родителям специалисты советуют вовремя оградить детей от возможных рисков: по возможности устранить травмоопасные ситуации и регулярно напоминать им о мерах предосторожности.

Общество

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