Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности

13 февраля в правительстве Пензенской области прошло совещание по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций.

Всего будет три категории опасности религиозных объектов, присвоенных исходя из прогнозируемого количества пострадавших в результате совершения террористического акта:

I категория - более 1000 человек;

II категория - от 500 до 1000 человек;

III категории - от 50 до 500 человек.

Они прописаны в постановлении правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций» от 5 сентября 2019 года.

«Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 20 января принял решение о том, чтобы уполномоченным исполнительным органом по реализации мероприятий, предусмотренных постановлением, определено региональное управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей», - сообщил начальник управления Николай Сармин.

В ближайшее время будет составлен график выезда по районам, специальная комиссия будет решать вопрос о присвоении категории объекта.

«Работа начнется после того, как получите уведомления», - обратилась к представителям религиозных организаций ведущий специалист, курирующий данный вопрос, Ирина Никифорова.

Отмечено, что все мероприятия по обеспечению безопасности должны будут проводиться за счет средств религиозной организации. Обязанности по их исполнению возложат на ее руководителя.

В зависимости от того, какую категорию присвоят объекту, будет применяться различная защита. Но везде установят системы пртивопожарной защиты, освещения, будет охрана и т.д. Чем выше категория – тем серьезнее меры. Например, въезды на объекты первой обязательно должны быть оборудованы воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении. На реализацию всех мер будет отведено пять лет.

Подробно ознакомиться со всеми требованиями можно в постановлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».