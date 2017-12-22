22 декабря 2017, 15:34Общество Пензенским предприятиям вручили награды за качество Заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов наградил региональные предприятия за их достижения.

В Пензе в Губернаторском доме состоялась областная конференция, посвященная Всемирному дню качества. Открыл ее Валерий Беспалов, он поблагодарил предприятия за высокие достижения в области качества, отметил профессионализм руководителей, сотрудников и пожелал им дальнейших успехов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Лауреатом конкурса «На соискание премии губернатора Пензенской области по управлению качеством» стало АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова», которое проводило самооценку организации по модели и критериям премии правительства Российской Федерации.

В завершении мероприятия Валерий Беспалов вручил руководителям пензенских предприятий-передовиков заслуженные награды, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/58054/

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