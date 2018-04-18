Пензенским предпринимателям рассказали о правилах поведения при ЧС

В одном из торгово-развлекательных центров Пензы состоялся тренинг по пожарной безопасности. На него пригласили предпринимателей, арендаторов помещений и продавцов. Сотрудники МЧС рассказали им о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций, а также провели учебную эвакуацию. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тушении огня.

В зале кинотеатра в этот раз собрались не для просмотра фильма. В роли зрителей выступили представители торговли, вместо кино - разговор о реальных действиях в случае опасности.

«Многие субъекты малого бизнеса плохо проинформированы по технике безопасности. Не у всех есть возможность содержать инженера по технике безопасности и быть в курсе всех новых требований и о том, как себя вести в ситуациях», - сказал организатор тренинга, председатель пензенского отделения общероссийского объединения предпринимателей «Опора России» Денис Каширов.

Для пензенских предпринимателей, арендаторов помещений и продавцов, которые работают в крупных закрытых торговых центрах, сотрудники МЧС провели специальный инструктаж. Им рассказали о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях, о средствах пожаротушения и работе всей системы пожарной защиты. К акции также присоединились студенты-медики. Они показали, как оказать пострадавшим первую медицинскую помощь.

Предприниматели познакомились с правилами поведения не только в теории, но и на практике. После инструктажа включили пожарную тревогу и провели эвакуацию людей из здания. Затем обучение продолжилось на улице. Желающие, под контролем сотрудников МЧС, могли попробовать самостоятельно потушить огонь.

«Проходила обучение, но самой тушить пожар, слава Богу, еще не приходилось. Получилась очень информативная встреча», - рассказала предприниматель Татьяна Птицына.

Подобные тренинги готовы проводить регулярно. Для этого руководству торговых центров необходимо обратиться в пензенское отделение общероссийского объединения «Опора России».

В каждом торговом центре специалисты МЧС проводят инструктаж по пожарной безопасности не реже двух раз в год. Он обязателен при проведении плановых и внеплановых проверок.