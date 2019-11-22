22 ноября 2019, 19:44Бизнесновости

Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок

В Пензе завершилась бизнес-конференция, главной темой которой стали особенности государственных закупок. В ней приняли участие более сотни предпринимателей.

Среди них были как опытные участники государственных закупок, так и новички. Спикеры рассказали предпринимателям о новшествах в этой сфере.

«Законодательство очень часто меняется, и некоторые предприниматели просто не успевают за этим следить. Поэтому они по незнанию совершают ошибки, которые приводят их в попадание в черный список, в так называемый «Реестр недобросовестных поставщиков». Это одна из тем. Вторая - это, конечно, финансы», - рассказал председатель профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок Виталий Макаров.

В число экспертов вошли уполномоченный по правам предпринимателей, представители общественных организаций. Больше всего вопросов присутствующие задали специалистам антимонопольной службы. Они разъяснили собравшимся все нюансы технических заданий закупок, а также рассказали об институте порталов госзакупок.

Бизнесновости
просмотров 92

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ