Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 ноября 2019, 19:44Бизнесновости
В Пензе завершилась бизнес-конференция, главной темой которой стали особенности государственных закупок. В ней приняли участие более сотни предпринимателей.
Среди них были как опытные участники государственных закупок, так и новички. Спикеры рассказали предпринимателям о новшествах в этой сфере.
«Законодательство очень часто меняется, и некоторые предприниматели просто не успевают за этим следить. Поэтому они по незнанию совершают ошибки, которые приводят их в попадание в черный список, в так называемый «Реестр недобросовестных поставщиков». Это одна из тем. Вторая - это, конечно, финансы», - рассказал председатель профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок Виталий Макаров.
В число экспертов вошли уполномоченный по правам предпринимателей, представители общественных организаций. Больше всего вопросов присутствующие задали специалистам антимонопольной службы. Они разъяснили собравшимся все нюансы технических заданий закупок, а также рассказали об институте порталов госзакупок.
22 ноября 2019, 19:49Пензенская прокуратура нашла возможного виновника трагедии на Аустрина
22 ноября 2019, 19:47Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия»
22 ноября 2019, 19:44Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок
22 ноября 2019, 19:29В Пензе стартовал театральный фестиваль «Окно»
22 ноября 2019, 19:26Два кузнецких МУПа получили новую спецтехнику
22 ноября 2019, 19:21«Токсичнее сигарет». Зачем пензенцы помогают подросткам купить снюс?
22 ноября 2019, 19:18В Пензе определили лучших педагогов дополнительного образования страны
22 ноября 2019, 19:12В пензенском гараже производили контрафактный алкоголь