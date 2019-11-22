Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок

Среди них были как опытные участники государственных закупок, так и новички. Спикеры рассказали предпринимателям о новшествах в этой сфере.

«Законодательство очень часто меняется, и некоторые предприниматели просто не успевают за этим следить. Поэтому они по незнанию совершают ошибки, которые приводят их в попадание в черный список, в так называемый «Реестр недобросовестных поставщиков». Это одна из тем. Вторая - это, конечно, финансы», - рассказал председатель профессиональной ассоциации специалистов и экспертов в сфере закупок Виталий Макаров.



В число экспертов вошли уполномоченный по правам предпринимателей, представители общественных организаций. Больше всего вопросов присутствующие задали специалистам антимонопольной службы. Они разъяснили собравшимся все нюансы технических заданий закупок, а также рассказали об институте порталов госзакупок.