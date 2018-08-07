Пензенским предпринимателям рассказали, как вести бизнес в Instagram

Для пензенских предпринимателей прошел мастер-класс по освоению Instagram. О том, как продвигать товары и услуги и привлекать новых клиентов с помощью интернета, говорили на встрече Ассоциации собственников бизнеса со смыслом.

На базе телерадиокомпании «Экспресс» состоялась встреча Ассоциации собственников бизнеса со смыслом. Для предпринимателей провели мастер-класс по продвижению проектов в соцсетях.

«Конечно, это отличная возможность привлечь новых партнеров, клиентов, завить о себе не только в масштабах Пензы, но и выйти за ее рамки», - сказала представитель Ассоциации собственников бизнеса со смыслом Елена Зимина.

«Прямой эфир и stories - это быстрая информация, донесение нужных данных, чтобы все видели твои товары и услуги. Плюс комментарии, это своего рода обратная связь, которая будет говорить о том, что людям интересны ваши услуги», - отметила представитель Ассоциации собственников бизнеса со смыслов Ольга Власова.

Такая площадка появилась в конце 2017 года, но уже нашла сотни сторонников в нескольких городах России. Ее основатель - Светлана Козырь, предприниматель из Саратова. Уникальность этого альянса в том, что развивая свой бизнес, коммерсанты создают и совместный социально-значимый проект, организуют спектакли театральной студии «НитьЯ».

«Ассоциация насчитывает уже более 200 членов, спектакли прошли уже в пяти городах. Мы, в основном, занимаемся не теорией, а практикой, создаем мероприятия, даем людям понять, что они смогут развить свой бизнес», - рассказала Светлана Козырь.

«ТРК «Экспресс» является партнером Ассоциации собственников бизнеса со смыслом. Дело в том, что нам понравился этот проект, он импонирует тем, что бизнес берет на себя не только финансовую нагрузку, но и занимается социальными проектами, мы очень рады такому и готовы это поддерживать», - сказал генеральный директор ТРК «Экспресс» Степан Парфенов.

Следующая встреча партнеров Ассоциации пройдет 16 августа (18+). А 9 и 10 сентября предприниматели приглашают всех пензенцев на спектакль «Я счастье» (16+) театральной студии «НитьЯ», который пройдет в городском Доме молодежи.