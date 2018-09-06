Пензенским предпринимателям рассказали, как презентовать свой бизнес

В Пензе прошел семинар для предпринимателей «Презентация, как метод привлечения новых клиентов». Бизнес-тренер из Саратова познакомила пензенцев с необычными методиками, а также рассказала о том, как совместными усилиями предприниматели могут организовать большой городской праздник.

Свободных мест в конференц-зале бизнес-инкубатора «Татлин» почти не осталось - слишком много желающих хотели узнать все секреты бизнеса. Делиться новыми методиками с пензенскими предпринимателями была готова бизнес-тренер из Саратова Светлана Козырь. Главное правило - заниматься любимым делом только с «горящими глазами».

«На семинарах используются инновационные методы обучения, например, технология коучинга, это когда посредством определенных действий раскрывается потенциал человека, и он начинает сам проявлять инициативу в делах», - рассказала она.

Всегда с хорошим настроением, и не важно, на работе ты или дома. Бизнес-тренер уверена, что не только начинающие, но и опытные предприниматели часто допускают одинаковые ошибки, которые связаны с неправильной расстановкой приоритетов во время общения с клиентом.

«Очень часто бывает, что предприниматели делают первые шаги правильно. То есть умеют подготовить презентацию, раздаточный материал, но на этом, к сожалению, все заканчивается, а надо вести дело до конца, проработать возникшие вопросы, в дальнейшем вести переговоры и напоминать о себе», - сказала координатор проекта «Ассоциация собственников бизнеса со смыслом» Марина Шатунова.

Теорию быстро сменила практика. И первое, с чего начали участники семинара - это с работы в парах. После, объединившись в группы, предприниматели отработали командные методики.

«Светлана Козырь - очень мощный тренер. Перед каждым мастер-классом понимаю, что получу очень много новой информации, заряд бодрости, идеи для новых проектов и желание их реализовать», - отметила участница семинара Татьяна Кузнецова.

«Часто делаю презентацию, поэтому такие семинары очень полезны для меня, после них появляются идеи, как привнести что-то новое в демонстрацию своего продукта, услуги, меняется взгляд на саму себя», - рассказала участница семинара Екатерина Дятлова.

Чему за время мастер-класса научились пензенские предприниматели, можно будет увидеть 9 сентября. На площади перед Домом молодежи они проведут фестиваль «Город счастья» (12+), на котором бизнесмены презентуют свои фирмы. После фестиваля всех желающих приглашают на спектакль «Я - счастье» (12+).