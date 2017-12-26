В Пензе для предпринимателей увеличат количество бесплатных семинаров

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26 декабря 2017, 19:53Бизнесновости
Представители малого и среднего бизнеса Пензы получат еще большую поддержку от городской власти. Об этом говорили на заседании совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, которое прошло в мэрии. На встрече подвели итоги 2017-го и определили планы на 2018 год.
Перед руководством города стоит задача - еще активнее стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев на заседании Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству. Власть заинтересована в том, чтобы пензенский бизнес процветал, ведь в этом году за счет налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей городской бюджет получил прибавку к доходной части. Увеличение составило 180 миллионов рублей. Сейчас в Пензе работают более 32 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальные предприниматели. В этом году их количество увеличилось на 2000.
«Это больше, чем в прошлом году, хотя часть субъектов прекратила свою деятельность. И, учитывая сегодняшнюю ситуацию в целом по России, это хороший шаг», - сказал Виктор Кувайцев.
В первую очередь обещают поддержать предпринимателей, которым уже тесно на российском рынке. Для них в 2018-ом увеличится число бесплатных семинаров и консультаций. Особое внимание уделят сертификации продукции на соответствие европейским нормам и практике бизнес-торговли с Китаем.
«Наши предприятия умеют продавать продукцию странам бывшего Советского Союза, но также важно научиться сотрудничать со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Китаем, так как он является трендом», - сказал первый заместитель председателя пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.
Как отметили, еще один эффективный инструмент развития предпринимательства в масштабах мирового рынка - это бизнес-миссии. Для налаживания деловых контактов за рубежом на 2018 год запланировано шесть поездок пензенских предпринимателей.
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