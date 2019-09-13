Пензенским предпринимателям помогут выйти на крупный рынок

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14 сентября 2019, 08:15Бизнесновости
Пензенские предприниматели получили шанс вырастить свой бизнес. В регионе стартовала программа «Выращивание субъектов малого и среднего предпринимательства».
Тех, кто пройдет отбор, полтора года будут курировать специалисты регионального фонда поддержки предпринимательства. Бизнесмены смогут получить финансовую поддержку, в том числе - по льготному кредитованию. Цель - помочь предприятию выйти на крупный рынок.
Участником может стать малое и среднее предприятие любой направленности. Заявки уже принимают в региональном фонде поддержки предпринимательства.
«Заявка рассматривается комиссией. При ее одобрении, для субъекта будет проведен качественный анализ финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия, по которому составляется индивидуальная карта развития», - рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.
Отбор пройдут малые и средние предприятия, которые имеют предпосылки и желание выйти на более крупные рынки, например, государственных закупок. Предприятия, попавшие в программу, могут рассчитывать на поддержку в льготном кредитовании. Это часть инициативы президента страны Владимира Путина и реализации национального проекта в сфере экономики.
«В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также реализации 209-го федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса в Российской Федерации с 2019 года Пензенская область включается в реализацию механизма поддержки субъектов бизнеса, которые осуществляют свою деятельность на территории региона и уже производят или собираются производить высокотехнологичную продукцию или оказывать высококвалифицированные услуги крупнейшим заказчикам страны», - сказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.
Через 18 месяцев от предпринимателей будут ждать результат - первые попытки выйти на крупнейшие рынки страны. Участниками комплекса мер «Выращивание бизнеса» уже захотели стать пять предприятий различной направленности - от торговой до производства спецодежды и обработки металла.
Заявки в региональном фонде поддержки предпринимательство принимают до 30 сентября.
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