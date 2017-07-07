Пензенским предпринимателям будут платить за стажировку выпускников

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07 июля 2017, 12:01Общество
Правительство Пензенской области утвердило порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
На сайте областного правительства опубликовали постановление № 304-пП от 28 июня 2017 года, согласно которому утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций разного уровня, не имеющих опыта работы, без учета наставников.
Согласно документу, контроль исполнения постановления возложат на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы занятости населения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Полную версию постановления можно прочитать здесь.
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