Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии

В Пензе наградили действующих сотрудников полиции, а также ветеранов органов правопорядка, проявивших при несении службы мужество и отвагу. Церемония состоялась в областной филармонии. Торжество прошло в рамках общероссийской премии «Честь и доблесть», которую еще в 2004 году инициировала общественная организация «Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск».

За 15 лет существования общероссийской премии «Честь и доблесть» были награждены десятки бывших милиционеров и полицейских. Многие - посмертно. Чтобы почтить память погибших при исполнении служебного долга, люди в погонах еще в полдень собрались у мемориала на территории регионального управления МВД.

«Задача руководство и ветеранских организация - поддержать семьи погибших, вдов, сирот», - сказал председатель «Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск» Иван Шилов.

Для награждения премией «Честь и доблесть» в Пензе выбрали 27 кандидатов. Это как действующие полицейские, так и бывшие сотрудники МВД. Среди тех, кто поднялся на сцену под аплодисменты - Владимир Иванович Махаев, окончивший службу в должности начальника штаба областного УВД. Ради службы в милиции много лет назад 25-летний учитель физкультуры ушел из школы.

«Устроился внештатником по борьбе с карманными ворами, у меня так неплохо получалось, что руководитель Ленинского РОВД взял на работу в милицию», - рассказал он.

Награды вручил губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев отметил, что вряд ли бы такая церемония стала возможной, если бы не «Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск». Именно эта общественная структура 15 лет назад выступила с инициативой учредить общероссийскую премию «Честь и доблесть».

«Я сам прослужил 30 лет в армии. Не всегда личный состав бывает представленным по различным причинам к наградам, и очень важно, что есть общественные организации, которые видят заслуги людей», - сказал губернатор.

Глава региона выразил надежду, что подобные мероприятия станут в Пензенской области традиционными и вручил председателю «Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск» Ивану Шилову три памятных медали с изображением гербов Пензенской области. После церемонии для собравшихся прошел концерт с участием творческих коллективов города.