Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 мая 2019, 19:42Общество
В Пензе наградили действующих сотрудников полиции, а также ветеранов органов правопорядка, проявивших при несении службы мужество и отвагу. Церемония состоялась в областной филармонии. Торжество прошло в рамках общероссийской премии «Честь и доблесть», которую еще в 2004 году инициировала общественная организация «Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск».
За 15 лет существования общероссийской премии «Честь и доблесть» были награждены десятки бывших милиционеров и полицейских. Многие - посмертно. Чтобы почтить память погибших при исполнении служебного долга, люди в погонах еще в полдень собрались у мемориала на территории регионального управления МВД.
«Задача руководство и ветеранских организация - поддержать семьи погибших, вдов, сирот», - сказал председатель «Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск» Иван Шилов.
Для награждения премией «Честь и доблесть» в Пензе выбрали 27 кандидатов. Это как действующие полицейские, так и бывшие сотрудники МВД. Среди тех, кто поднялся на сцену под аплодисменты - Владимир Иванович Махаев, окончивший службу в должности начальника штаба областного УВД. Ради службы в милиции много лет назад 25-летний учитель физкультуры ушел из школы.
«Устроился внештатником по борьбе с карманными ворами, у меня так неплохо получалось, что руководитель Ленинского РОВД взял на работу в милицию», - рассказал он.
Награды вручил губернатор Пензенской области. Иван Белозерцев отметил, что вряд ли бы такая церемония стала возможной, если бы не «Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск». Именно эта общественная структура 15 лет назад выступила с инициативой учредить общероссийскую премию «Честь и доблесть».
«Я сам прослужил 30 лет в армии. Не всегда личный состав бывает представленным по различным причинам к наградам, и очень важно, что есть общественные организации, которые видят заслуги людей», - сказал губернатор.
Глава региона выразил надежду, что подобные мероприятия станут в Пензенской области традиционными и вручил председателю «Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск» Ивану Шилову три памятных медали с изображением гербов Пензенской области. После церемонии для собравшихся прошел концерт с участием творческих коллективов города.
30 мая 2019, 19:44В Кузнецке прошел праздник «Дети и хаски»
30 мая 2019, 19:42Пензенским полицейским вручили награды общероссийской премии
30 мая 2019, 19:37В Пензе стартовал фестиваль «Белинская весна»
30 мая 2019, 19:33Пензу посетила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
30 мая 2019, 19:29Пензенские приставы приняли участие в акции по сдаче крови
30 мая 2019, 19:21В Пензе сотрудники МЧС проверяют безопасность детских лагерей
30 мая 2019, 19:18Елена Фастова оценила Нижнеломовский завод по переработке индейки
30 мая 2019, 19:12Театр эстрады «Провинция» погрузил пензенцев в мир сказок