Пензенским педагогам рассказали, как мотивировать учеников

Создать эффективное образовательное пространство. Сегодня эта задача стоит перед каждой школой. Как заинтересовать современных учеников, повысить их мотивацию к учебе, по-новому построить общение с родителями и сплотить коллектив - обо всем этом пензенским педагогам рассказал коуч [консультант, тренер] из Екатеринбурга. В качестве примеров - не только отечественные технологии, но и отработанные в России зарубежные практики.

Провести родительское собрание в формате мирового кафе, или используя грейп-коктейль. Большинство людей, услышав такое, невольно подумает о корпоративе для родителей, но на деле - все иначе. Так называются управленческие приемы. С их помощью учителя могут максимально вовлечь родителей в процесс и услышать мнение каждого. При этом обстановка должна быть дружественной и непринужденной.

На тренинге затронули и современные техники общения с детьми. Ведь сейчас задача школы - не просто научить, а замотивировать учеников. Один из способов - дать им свободу выбора.

«Чем больше ребенку предоставляется выбор, например, задания, вида деятельности, формы, в которой он работает, тем больше мотивации. Представьте, если мы с вами решили купить к своему юбилею, ко дню рождения, красивое черное платье. Пришли в магазин, а нам говорят: «Нет, сегодня - только зеленое бархатное». Взяли и пошли. Вот, если на каждом уроке детям давать одинаковое, они будут работать с низкой мотивацией», - рассказала директор гимназии №47 города Екатеринбург, автор и руководитель проекта «Международный образовательный форум лидеров образования» Алена Крюкова.

Тренинг для пензенских педагогов преподаватель из Екатеринбурга проводит уже второй год подряд. Темой стали современные технологии управления для создания эффективного образовательного пространства. Достичь этого можно только изменив подход учителя к общению и обучению. На занятии участникам предложили уйти от консервативных методов.

«Екатеринбург считается одним из регионов, где достигаются очень высокие результаты в образовании. И сегодняшний тренинг показывает, насколько много идей, конкретных полезных советов в управлении процессом мы услышали, наверняка, они будут внедряться в образовательную жизнь школы», - сказала начальник отдела образования управления образования Пензы Марина Шарошкина.

Тренинг прошел в рамках ежегодного педагогического форума, он собрал около 200 человек.