Пензенским общепитам пригрозили штрафами за сброс жира в канализацию

В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что перед выпуском сточных вод от предприятий общественного питания, мясоперерабатывающих заводов и других предприятий в городскую канализацию необходимо предварительно очищать их от жиров и растительных масел.

Отмечается, что за превышение нормы сброса жира в канализацию существуют штрафы. Под санкции попадают: организации, работающие на полуфабрикатах - при количестве мест в залах от 500; предприятия, работающие на сырье - при количестве мест в залах от 200; пищеблоки, обслуживающие общеобразовательные школы на пять и более параллелей классов, не оборудованные централизованным горячим водоснабжением. Всем им необходимо устанавливать жироуловители.

«Пренебрежение существующими нормами и требованиями зачастую приводит к серьезным авариям на сетях. Нормы сброса жира в каждом отдельном субъекте РФ регламентирует местный водоканал, обычно это 50 мг/л», - добавили в пресс-службе.

Штраф за превышение допустимых значений составляет до 20% увеличения тарифа по сбросам до следующего контроля. За залповый сброс вредных веществ предусмотрен семикратный рост тарифа, пишет ИА «Пенза-Пресс».