Пензенским общепитам пригрозили штрафами за сброс жира в канализацию

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02 сентября 2019, 17:06Общество
Пензенским предприятиям общественного питания напомнили о штрафах за превышение нормы сброса жира в канализацию.
В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что перед выпуском сточных вод от предприятий общественного питания, мясоперерабатывающих заводов и других предприятий в городскую канализацию необходимо предварительно очищать их от жиров и растительных масел.
Отмечается, что за превышение нормы сброса жира в канализацию существуют штрафы. Под санкции попадают: организации, работающие на полуфабрикатах - при количестве мест в залах от 500; предприятия, работающие на сырье - при количестве мест в залах от 200; пищеблоки, обслуживающие общеобразовательные школы на пять и более параллелей классов, не оборудованные централизованным горячим водоснабжением. Всем им необходимо устанавливать жироуловители.
«Пренебрежение существующими нормами и требованиями зачастую приводит к серьезным авариям на сетях. Нормы сброса жира в каждом отдельном субъекте РФ регламентирует местный водоканал, обычно это 50 мг/л», - добавили в пресс-службе.
Штраф за превышение допустимых значений составляет до 20% увеличения тарифа по сбросам до следующего контроля. За залповый сброс вредных веществ предусмотрен семикратный рост тарифа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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