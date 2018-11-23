Пензенским молодым учителям расширили возможности получения спецвыплат

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23 ноября 2018, 11:02Образование
Министр образования Пензенской области Александр Воронков 23 ноября на сессии Законодательного Собрания представил законопроект, который расширяет возможности получения спецвыплат для молодых специалистов, устраивающихся на работу в школы, детсады и учреждения допобразования.
Срок для трудоустройства, гарантирующий получение выплат, предлагается увеличить с трех до шести месяцев.
«Необходимость увеличения срока обусловлена тем, что педагогические работники испытывают затруднения при заключении трудового договора c образовательной организацией в течение трех месяцев, в связи c чем утрачивают статус молодого специалиста и, соответственно, право на получение единовременной денежной выплаты», - отмечается в пояснительной записке.
Депутаты поддержали предложение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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