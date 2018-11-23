23 ноября 2018, 11:02Образование

Пензенским молодым учителям расширили возможности получения спецвыплат

Министр образования Пензенской области Александр Воронков 23 ноября на сессии Законодательного Собрания представил законопроект, который расширяет возможности получения спецвыплат для молодых специалистов, устраивающихся на работу в школы, детсады и учреждения допобразования.

Срок для трудоустройства, гарантирующий получение выплат, предлагается увеличить с трех до шести месяцев.

«Необходимость увеличения срока обусловлена тем, что педагогические работники испытывают затруднения при заключении трудового договора c образовательной организацией в течение трех месяцев, в связи c чем утрачивают статус молодого специалиста и, соответственно, право на получение единовременной денежной выплаты», - отмечается в пояснительной записке.

Депутаты поддержали предложение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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