Пензенским многодетным семьям за полгода выплатили 307 млн рублей

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30 июля 2019, 11:34Общество
В Пензенской области за шесть месяцев 2019 года родилось 1054 третьих и последующих детей – на 27 больше, чем за аналогичный период 2018.
Как сообщает пресс-центр облправительства, за шесть месяцев этого года социальная поддержка при рождении третьего и последующих детей была оказана 5379 семьям. Пособие в размере 9398 рублей выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста. Всего за полгода на эти цели были направлено 307 млн рублей, из них 72 – из областного бюджета.
Напомним, господдержку семьям с детьми оказывают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» нацпроекта «Демография», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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