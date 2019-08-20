Пензенским многодетным семьям планируют продлить выплату пособий

Продлить выплату пособий на детей, отремонтировать сети водоснабжения, восстановить места воинских захоронений. Какие средства понадобятся на проведение этих работ в Пензенской области, обсудили депутаты Законодательного Собрания региона. Об этом говорили на заседании комиссии по социальной политике.

В Пензенской области не планируют прекращать выплачивать ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. Внесение изменений в соответствующую статью закона одобрили депутаты регионального ЗакСобра. Так, действующим законодательством выплата предусмотрена до 31 декабря 2019 года. Теперь ее предлагается продлить еще на пять лет.

«По решению губернатора, а также в рамках национального проекта «Демография», предлагается продлить выплату пособия на детей, рожденных в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024-го. Она очень актуальна. За семь месяцев ее получили 5538 многодетных семей», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Депутаты также обсудили реализацию новой федеральной целевой программы под названием «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Ее правительство России утвердило 9 августа. В рамках программы регион получил три миллиона рублей на обустройство и восстановление воинских захоронений, и установку мемориальных плит.

«Эта работа поддержана и муниципальными образованиями, и нашей молодежью. Мы приняли решение активно участвовать в этой работе в ходе подготовки к 75-летию Великой Победы», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Как отметили на заседании, 54 миллиона рублей планируют направить на восстановление сетей водоснабжения. Эти средства должны выделить из резервного фонда регионального правительства.

«На формирование резервного фонда правительства выделяется 15 миллионов с целью восстановления водоснабжения в населенных пунктах в поселке Башмаково, в селе Кевдо-Мельситово Каменского района и в Ухтинке Бессоновского. В целом, размер резервного фонда составляет 85 миллионов рублей», - рассказала заместитель министра финансов Пензенской области Ирина Мучкаева.

Теперь законопроекты рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания Пензенской области. Она пройдет 23 августа.