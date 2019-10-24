Пензенским льготникам объяснили правила получения компенсации за капремонт

Специалисты призывают жителей Пензенской области не путать компенсацию с освобождением от уплаты взноса на капремонт. Как оказалось, в последнее время региональному оператору приходится все чаще разъяснять населению, для каких категорий граждан предусмотрены меры соцподдержки и почему им приходят квитанции с отдельной графой на оплату капремонта.

Несмотря на то, что жители многоквартирных домов вот уже пять лет получают квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт, вопросов до сих пор хватает. В Фонд капремонта и органы соцзащиты регулярно поступают обращения по поводу полного или частичного освобождения от ежемесячного платежа. Эксперты не устают напоминать - квитанции в любом случае приходят со 100% начислением, даже если вы имеете право на компенсацию затрат.

«Вчера встречалась с собственниками в Малой Сердобе. Женщина сказала: «Я одиноко проживающая, мне 71 год, я не платила, потому что думала, что освобождена». Начинаем разбираться, оказывается, что есть дарственная на внучку, то есть она не собственник, соответственно, ей льгота не положена», - рассказала директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Несколько лет назад список категорий граждан, которые имеют право на компенсацию, расширился. По возрастной льготе одиноко проживающим 70-летним пенсионерам предусмотрено возмещение затрат в размере 50%, тем, кто достиг 80 лет, положено 100% компенсации. В Пензенской области насчитывается 120 тысяч региональных и столько же федеральных льготников.

«Ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные матери - это региональные льготники. Федеральные - инвалиды первой и второй групп, участники и инвалиды войны, чернобыльцы», - пояснила начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Специалисты напомнили, что компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме возможна только при наличии права собственности и отсутствии задолженности. Нюансов в вопросе предоставления льгот немало. Получить достоверную информацию граждане могут у специалистов территориальных органов социальной защиты населения. Туда же, по месту жительства, необходимо обращаться и для назначения мер поддержки, либо в многофункциональный центр. Кроме того созданы мобильные выездные бригады, которые, учитывая возраст и здоровье граждан, могут принять у них необходимые документы на дому.