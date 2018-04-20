Пензенским кошкам вернут доступ в подвалы жилых домов

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22 апреля 2018, 13:07Общество
В Пензе кошкам вернут доступ в подвалы жилых строений. Соответствующие поправки в правила технической эксплуатации многоквартирных домов внесет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Сейчас подвальные окна закрывают, устанавливая металлические сетки или бетонируя отверстия.
Пензенские коты прячутся от дождя под автомобилями. Хотя совсем недавно они могли погреться в подвале любого многоквартирного дома. Но теперь на входе в продухи - металлические решетки. Подвалы закрыли, выполняя постановление Госстроя, которое предписывало ограничить доступ для посторонних, в том числе - животных. Теперь кошки спасаются, прячась в подъездах жилых домов. Оттуда их частенько выгоняют недовольные горожане.
«Как правило, к нам приносят животных из подъездов. Жители против того, чтобы там находились животные, особенно если это кошка с котятами», - рассказал сотрудник фонда «Рука помощи бездомным животным» Нина Парамонова.
О том, что технический регламент оставил тысячи животных мерзнуть зимой на улицах, зоозащитники говорили не раз. Главный аргумент вернуть кошек в подвалы - это самый действенный способ борьбы с крысами и мышами. С предложением открыть продухи в цоколях для животных выступили представители министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Мнение жителей Пензы на этот счет разделилось.
По словам заместителя главы министерства строительства Российской Федерации Андрея Чибиса, они обяжут управляющие компании сохранять в подвальных окнах проходы, для того, чтобы кошки могли попадать внутрь подвала.
Когда в Пензе котам вновь откроют доступ в подвалы - пока неизвестно. Представители министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и региональное управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения предложения федерального Минстроя комментировать не стали. Единственным спасением для четвероногих пока остаются неравнодушные жители, которые самостоятельно снимают металлические сетки, давая котам возможность переночевать в тепле.
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