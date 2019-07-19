Пензенским контрактникам увеличат денежное довольствие

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 июля 2019, 19:48Общество
В российской армии увеличат размеры денежного довольствия контрактников. Речь идет конкретно о рядовом составе, а именно о таких категориях военнослужащих, как водители и стрелки.
До сих пор размер их довольствия варьировался от 18 до 35 тысяч у первых и от 17 до 32 тысяч у вторых. Чтобы повысить интерес кандидатов на контрактную службу, в Кремле принято решение проиндексировать существующие тарифные разряды. В итоге это приведет к повышению жалованья военнослужащих в полтора-два раза.
«После вступления в силу данного указа, картина будет меняться следующим образом для регионов. В Пензенской области денежное довольствие водителей будет варьироваться от 27500 рублей и возрастать с учетом всех надбавок до 54000. Для стрелков будет составлять - от 32500 до 50000 рублей», - рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Пензы Павел Ильинов.
Кроме того, с 1 сентября контрактникам, которые снимают жилье, будет повышена компенсация за его наем. До сих пор и им возмещали фиксированную сумму - 3600 рублей. С 1 октября будут возмещать фактические расходы, для Пензы это среднее значение - 14 тысяч. И еще одно повышение денежного довольствия, на 4,4%, касается всех категорий военнослужащих. Оно ожидается также, с 1 октября.
19 июля 2019, 19:48Пензенским контрактникам увеличат денежное довольствие
19 июля 2019, 19:38В Пензенской области несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП
19 июля 2019, 19:31Чемодановку ждут большие перемены
19 июля 2019, 19:28Пензенцев приглашают на выставку «Река времени»
19 июля 2019, 19:23Легкоатлетка из Пензы завоевала «бронзу» юниорского чемпионата Европы
19 июля 2019, 19:16Пензенские студенты и ученые исследовали Никольское селище
19 июля 2019, 19:14В Пензе выбрали лучших дворника и двор
19 июля 2019, 19:02В пензенском зоопарке провели показательное кормление капуцинов-плакс