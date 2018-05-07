Пензенским кадетам разрешили участвовать в «Бессмертном полку»

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07 мая 2018, 19:41Образование
Кадеты школы №46 Пензы впервые приняли участие в акции «Бессмертный полк» (0+). Дело в том, что 9 мая они традиционно принимают участие в параде, чеканя шаг вместе с гарнизоном военнослужащих, а потому не могут пройти в строю акции. В 2018 году организаторы акции пошли ребятам навстречу.
Непривычным для них строем «Бессмертного полка» мимо «Сада Победы». Нескольких молодых саженцев, которые кадеты школы №46 посадили к 73-й годовщине Великой Победы, в руках - портреты близких, победителей, которых эти дети никогда не видели вживую.
Семья Корниловых - одна из немногих кадетских семей, которая сможет пройти 9 мая в рядах «Бессмертного полка». Большая часть ребят в это время будут чеканить шаг в строю гарнизона. По традиции кадеты - участники парада 9 Мая. Для кадетов организаторы акции решили сделать исключение. Позволили провести акцию раньше, возле учебного корпуса. Главный принцип тот же - в строй может встать любой желающий. Таких оказалось 120 человек.
Прадеду кадета Влада Полякова удалось вернуться живым. Фронтовые дороги, по которым колесил Иван Ашурин, пролегли в Подмосковье. Он участвовал в обороне столицы. Директору кадетской школы и на этот раз не удалось взять штандарт в руки. В его семье долгое время искали следы пропавших без вести родных. Лишь неофициально удалось выяснить, что один его дядя погиб под Воронежем, другой - под Берлином.
«У моего отца было два брата, Максим и Ефим. У них небольшая разница в возрасте, их призвали в годы войны служить, но оба не вернулись. Мне бы, конечно, хотелось принять участие в акции и пройти с их портретами, но увы», - сказал директор кадетской школы №46 Пензы Виктор Борисов.
Как ожидают организаторы, 9 мая с фотографиями близких в Пензе пройдут около 35 тысяч человек. Тем, кто не сможет сам пройти в «Бессмертном полку», но желает, чтобы его победитель занял свое место в строю, помогут волонтеры. Обращаться следует к региональным организаторам «Бессмертного полка» или к «Волонтерам Победы».
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