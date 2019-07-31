Пензенским инвалидам напомнили об услуге «Социальное такси»

Ограниченные возможности здоровья диктуют особые требования к техническому оснащению транспорта для перевозки инвалидов. Жители, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, из Пензы, Кузнецка и Заречного, могут воспользоваться услугами специализированного автомобиля. «Социальное такси» появилось в регионе пять лет назад в рамках реализации программы «Доступная среда в Пензенской области» и по сей день пользуется стабильным спросом.

Валентине Филатовой было необходимо отправиться в медицинское учреждение для прохождения МРТ. На помощь ей в который раз подоспело «Социальное такси». Это автомобиль, который оборудован специальным подъемным устройством и всем, что нужно для комфортной, а главное - безопасной перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. 15 лет назад женщина перенесла серьезную черепно-мозговую травму, в результате нарушились функции опорно-двигательного аппарата. Передвигаться на инвалидной коляске она уже, конечно, привыкла, все-таки не отказывается от услуги «Социального такси». Говорит, удобно.

«Водитель помогает, всегда с улыбкой, с добром, это очень приятно», - сказала она.

На «Социальном такси» можно добраться к культурным и лечебно-профилактическим учреждениям, территориальным отделениям Фонда социального страхования, общественным организациям и органам власти, а также на вокзал или в аэропорт.

«Социальное такси» предназначается для всех инвалидов, имеющим показания к техническим средствам реабилитации в виде кресел-колясок, ходунков, тростей, опор. Заявки принимаются не позднее, чем за один рабочий день по телефону: 44-00-03», - рассказала заведующая отделением Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению Ольга Лавренова.

Служба «Социального такси» ведет прием заявок с 2014 года в рамках программы «Доступная среда в Пензенской области». В день диспетчер получает порядка десяти заявок, и ни одна из них не остается без внимания.

«Услуга предоставляется бесплатно. В течение 2018 года ею воспользовались 437 граждан, за первое полугодие 2019-го - 212 человек», - сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

«Важно, что есть такая служба, которая приезжает за нами, возит в центры, больницы, это очень удобно. Многие знакомые инвалиды спрашивают, как я перемещаюсь по городу, даю номер телефона этой службы», - сказала Валентина Филатова.

«Социальным такси» могут воспользоваться жители Пензы, Кузнецка и Заречного. Заказать услугу можно в городских комплексных центрах социального обслуживания населения. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в районах Пензенской области, для посещения социально важных объектов могут обратиться в районные комплексные центры.