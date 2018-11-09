Пензенским инспекторам ДПС вручили ключи от новых машин

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09 ноября 2018, 19:16Общество
Пензенская дорожно-патрульная служба получила в пользование новые служебные автомобили. Церемония вручения ключей инспекторам прошла перед зданием правительства.
Большая часть новых автомобилей отправится в районные отделы министерства внутренних дел: Белинский, Городищенский, Кузнецкий, Бессоновский, Колышлейский, Нижнеломовский и Спасский районы. Остальные пополнят автопарк специализированной роты ДПС, которая базируется в Пензе. С просьбой о материальной помощи к губернатору обращалось руководство регионального управления МВД.
«Мы изучили этот вопрос, включили в программу по снижению ДТП, помня о том, что вы будете нести службу, а для этого нужна соответствующая техника», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Большая часть автомобилей отправится на дороги в районные отделы МВД. Думаю, что это внесет определенный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на основных трассах региона», - сказал начальник управления министерства внутренних дел по Пензенской области Сергей Щеткин.
На этом помощь пензенским правоохранителям оказывать не перестанут. В 2019 на новую технику смогут рассчитывать сотрудники патрульно-постовой службы.
«Если машины хорошо себя зарекомендуют, мы приобретем такие, но чуть мощнее, для работников ГИБДД», - добавил губернатор.
После церемонии вручения ключей личный состав дорожно-патрульной службы отправился на новых автомобилях в подразделения. После процедуры регистрации и установки специального оборудования новая техника выйдет на дежурство на дороги региона.
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