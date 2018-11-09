Пензенским инспекторам ДПС вручили ключи от новых машин

Большая часть новых автомобилей отправится в районные отделы министерства внутренних дел: Белинский, Городищенский, Кузнецкий, Бессоновский, Колышлейский, Нижнеломовский и Спасский районы. Остальные пополнят автопарк специализированной роты ДПС, которая базируется в Пензе. С просьбой о материальной помощи к губернатору обращалось руководство регионального управления МВД.

«Мы изучили этот вопрос, включили в программу по снижению ДТП, помня о том, что вы будете нести службу, а для этого нужна соответствующая техника», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Большая часть автомобилей отправится на дороги в районные отделы МВД. Думаю, что это внесет определенный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на основных трассах региона», - сказал начальник управления министерства внутренних дел по Пензенской области Сергей Щеткин.

На этом помощь пензенским правоохранителям оказывать не перестанут. В 2019 на новую технику смогут рассчитывать сотрудники патрульно-постовой службы.

«Если машины хорошо себя зарекомендуют, мы приобретем такие, но чуть мощнее, для работников ГИБДД», - добавил губернатор.

После церемонии вручения ключей личный состав дорожно-патрульной службы отправился на новых автомобилях в подразделения. После процедуры регистрации и установки специального оборудования новая техника выйдет на дежурство на дороги региона.