22 декабря 2017, 19:06Общество Пензенским дольщикам предложили создать жилищно-строительный кооператив Пензенцев, которые вложили средства в долевое строительство, но так и не получили своих квартир, снова собрали вместе, чтобы рассказать о дальнейших действиях городской и областной власти. На встречу в офис компании «Пензастрой» также пригласили потенциальных застройщиков, которые готовы взять на себя обязательства по завершению работ недостроенных зданий.

Дождутся ли обманутые дольщики новоселья и когда? С этим вопросом на встречу с представителями строительных компаний, городской и областной власти пришли инициативные группы от всех проблемных домов, а их в Пензе семь. Пять от «Пензастроя», и две от «Декор-трейда» и «Север-траста». На каждый дом заведен паспорт с полной информацией. В регионе принят закон о защите прав дольщиков и по распоряжению губернатора созданы специальные рабочие группы. Работа ведется в ежедневном режиме. Дольщикам предложили в ближайшие два месяца создать жилищно-строительные кооперативы. Это позволит как можно быстрее приступить к строительству объектов.

«Вам необходимо самоорганизоваться, определить членов правления - семь человек и определиться с председателем, которому вы доверяете, который будет как юридическое лицо представлять жилищно-строительный кооператив», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Однако люди опасаются, что спустя время, когда ЖСК нужно будет заключать договоры, застройщики откажутся или выдвинут неприемлемые условия.

«Мы боимся, что нам скажут: ребята, мы вам поможем, но на это требуется пять лет. Если у вас есть возможность - скидывайтесь деньгами и достраивайте сами. И по закону получается, что мы остаемся крайними в этой ситуации», - сказал дольщик ЖК «Райки» Илья Дремов.

Сегодня за каждым домом закреплены застройщики, которые разрабатывают предложения. Исключение – многоэтажный дом на улице Кижеватова - 77 дольщиков ждут сдачи своих квартир с 2004 года.

«Набраться терпения, так как ситуация сложная. Есть беда - ее надо решать. Такой беды в Пензенской области еще не было. И в стране сейчас такая проблема. Мы идем поступательно, выверяем каждый шаг, чтобы не совершить дополнительную ошибку», - посоветовал генеральный директор ООО СГ «Рисан» Сергей Лисовол.

В городской администрации анализируют пожелания заявившихся застройщиков. Им предлагают земельные участки и обещают оказать помощь в строительстве инженерных сетей.

«Можно сказать по 23 участкам, расположенным в разных точках города, что эти земельные участки имеют оценку, были предложены на рынок в прошлом году, свободны от прав третьих лиц, и являются участками, которые сопровождаются сведениями об инженерной инфраструктуре», - прокомментировал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Николай Симонов отметил, что главная задача - как можно быстрее завершить процедуру внешнего наблюдения по домам «Пензастроя». Только после этого можно будет достраивать объекты. Председатель регионального правительства также поблагодарил дольщиков за оперативную подачу заявлений в Арбитражный суд. Они будут рассмотрены в начале следующего года.

Общество

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