Пензенским детям выделили на подарки более 2 млн руб

За дорожно-транспортные происшествия на территории региона будут лично отвечать главы муниципальных образований. Об этом в ходе видеоконференции заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он обратил особое внимание на состояние дорог в связи с ухудшением погодных условий.

До наступления календарной зимы остаются считанные дни, а погода уже начала показывать свой характер. По прогнозам синоптиков, на этой неделе жителей области ждут обильные снегопады. Коммунальщикам поручено своевременно начинать борьбу со стихией. Об этом в ходе видеоконференции заявил глава региона. Чтобы избежать всплеска дорожно-транспортных происшествий, Иван Белозерцев поручил содержать дороги в нормативном состоянии, невзирая на погодные условия.

«Любое ДТП, особенно с увечьями и гибелью людей, будет рассматриваться, как халатное отношение обязанностей главы администрации района со всеми вытекающими последствиями», - сказал губернатор.

Что касается дорог областного значения, главы обязаны оперативно связываться с региональным министерством строительства и дорожного хозяйства и докладывать о проблемных участках трасс. Важно не откладывать и подготовку к Новому году. В частности, губернатор потребовал подготовить подарки для детей из малообеспеченных семей.

«В 2018 году мы заложили на эти цели в областном бюджете 2 миллиона 300 рублей, раньше такого не было, но главы районов не должны расслабляться и заниматься привлечением спонсорских средств», - прокомментировал глава региона.

В ходе видеоконференции некоторые главы подчеркнули, что дети не останутся без подарков.

«Уже ведется соответствующая работа. Каждый презент будет стоить порядка 400-500 рублей, думаю, что этого достаточно. Таким образом, обеспечим подарками более 200 детей», - рассказал глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.

Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должны быть обеспечены подарками до 29 декабря.