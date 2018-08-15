Пензенским детям напомнят о безопасном поведении на улицах и дорогах

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15 августа 2018, 17:37Общество
С 20 августа по 15 сентября в пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» (0+).
Мероприятие проводится региональным УГИБДД для обеспечения безопасности детей и подростков развития у них правильного поведения на улицах и дорогах.
«В образовательных учреждениях Пензенской области будут уточнены и, при необходимости, доработаны паспорта дорожной безопасности, обновлены на стендах школ схемы маршрутов безопасного движения детей к ним», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Школьников ждут тематические занятия, викторины, конкурсы, соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.
В родительских собраниях примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД УМВД России по Пензенской области, участковые уполномоченные полиции. Они расскажут об обеспечении безопасного поведения детей на дорогах, напомнят о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля, а также о запрете езды на велосипедах по проезжей части дорог до 14 лет, на скутерах и мопедах - до 16 лет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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