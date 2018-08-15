Пензенским детям напомнят о безопасном поведении на улицах и дорогах

С 20 августа по 15 сентября в пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» (0+).

Мероприятие проводится региональным УГИБДД для обеспечения безопасности детей и подростков развития у них правильного поведения на улицах и дорогах.

«В образовательных учреждениях Пензенской области будут уточнены и, при необходимости, доработаны паспорта дорожной безопасности, обновлены на стендах школ схемы маршрутов безопасного движения детей к ним», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Школьников ждут тематические занятия, викторины, конкурсы, соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах.

В родительских собраниях примут участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД УМВД России по Пензенской области, участковые уполномоченные полиции. Они расскажут об обеспечении безопасного поведения детей на дорогах, напомнят о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств в салоне автомобиля, а также о запрете езды на велосипедах по проезжей части дорог до 14 лет, на скутерах и мопедах - до 16 лет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».