Пензенским дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности

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17 мая 2017, 19:42Общество
Сотрудники регионального управления МЧС напомнили пензенским садоводам о правилах пожарной безопасности. В администрации Пензенского района состоялся семинар с председателями дачных товариществ. Поговорить было о чем. С начала пожароопасного периода на дачных участках зафиксировано более 60 случаев возгорания мусора и сухой травы.
В четырех садоводческих обществах уже сгорело несколько дачных домов. Чаще всего пожары происходят из-за халатности хозяев.
Кроме того, сотрудники МЧС нередко сталкиваются с трудностями при проезде к месту пожара. Некоторые садоводы увеличивают площадь участков, перегораживают проезды и устанавливают шлагбаумы. Сотрудники МЧС напоминают: делать это, категорически запрещено.
Кроме того, во всех садоводческих товариществах должен быть запас воды для тушения.
«Должна предусматриваться система оповещения людей на случай чрезвычайных ситуаций. И запас воды - для целей пожаротушения. Те дачные массивы, на которых имеются естественные водоисточники, должны оборудоваться дорогой с разворотной площадкой 12 на 12 метров», - сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.
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