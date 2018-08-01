Пензенским бизнесменам выделили почти 8 млн руб на развитие

В Пензенской области стартовал прием документов для получения субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году на муниципальные программы из регионального и федерального бюджетов выделили 7,81 млн рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.

Субсидии предоставляются в том числе на возмещение предприятиям части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей и процентов по кредитам, привлеченных на развитие или модернизацию производства.

Подробно ознакомиться с необходимыми документами, порядке и условиях предоставления субсидий можно тут.

Получить консультацию можно в региональном министерстве экономики по адресу: г. Пенза, ул. Кураева, 36а, - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также по телефону: +7(8412)59-31-56.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».