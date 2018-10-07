Пензенским бизнесменам рассказали о патентной системе налогообложения

В министерстве экономики Пензенской области рассказали о плюсах патентной системы налогообложения. Она позволяет облегчить налоговое бремя, а также дает право не сдавать налоговую отчетность в виде декларации.

На 40% больше. Такова динамика количества тех, кто перешел на патентную систему налогообложения в регионе за эти полгода по сравнению с тем же периодом 2017-го. Кстати, те кто имеет право воспользоваться системой - это представители малого бизнеса, предприниматели, в штате которых не более 15 человек. А вот перечень сфер, к которым может относиться предприятие, значительно расширяет спектр участников.

«На сегодняшний день по 63 видам экономической деятельности можно воспользоваться патентом - это и бытовые услуги, в том числе - информационные технологии, производственная, научная, социальная и сельскохозяйственная сферы», - пояснил министр экономики области Сергей Капралов.

Патентная система позволяет минимизировать бухгалтерскую отчетность, так предприниматель может не сдавать налоговую декларацию. Сама налоговая нагрузка также - снижается. Предприятие освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на имущество. Возможность приобретать патент на любой срок от 1 месяца до 1 года. Сейчас региональное министерство экономики совместно с правительством области разрабатывает меры по совершенствованию патентной налоговой системы.

Сейчас в Пензенской области почти 46500 малых и средних предприятий. Как показывает статистика, пока патентной системой налогообложения в регионе воспользовались предприниматели 37 различных видов производств. За 2018 год предприниматели получили почти 600 патентов.