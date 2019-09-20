Пензенским бизнесменам рассказали о новых продуктах фонда «Поручитель»

Молодежные, женские и начинающие малые и средние предприятия получат дополнительную поддержку. Это предусматривают новые продукты фонда «Поручитель», о них представители Министерства экономики Пензенской области рассказали на общественном совете, который прошел на базе одного из кондитерских предприятий региона.

800 тонн в месяц - производительность одного из самых известных пензенских брендов. Там стремятся работать на экспорт и поставляют кондитерскую продукцию среди прочего в Латвию, Польшу, Израиль и Китай. Предприниматели купили здание цеха в Засечном с помощью фонда «Поручитель» и теперь приняли общественный совет при областном министерстве экономики. Для одних - это возможность увидеть, как работают механизмы поддержки малого и среднего предпринимательство, для других - узнать о новых региональных программах для предпринимателей.

«Два года назад мы воспользовались региональным субсидированием оборудования, в 2018 году - федеральным, по линии министерства промышленности: взяли кредит под 5,5%. Это здорово, помогает нам развиваться», - сказал руководитель компании по производству кондитерских изделий Николай Кузяков.

Больше всего предпринимателей заинтересовали программы, связанные с экспортом. В фонде поддержки предпринимательства бизнесменам готовы помочь и с переводом, и с модернизацией сайта, и с сертификацией, и, конечно, с участием во всероссийских и зарубежных выставках.

Сейчас в фонде поддержки предпринимательства ждут заявок, чтобы сформировать план на 2020 год. Экспорт по-прежнему остается одним из приоритетных направлений национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, принятого по инициативе президента Владимира Путина.

«Повестка сегодняшнего общественного совета будет посвящена реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Конечно, мы обсудим новые продукты, которые предлагает фонд «Поручитель». В частности, они кредитуют субъекты малых и средних предприятий начинающих форм, женского и молодежного предпринимательства. Процентные ставки снижены и составляют 5,25% без каких-либо комиссий», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Предприниматели таким способом могут получить от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Сумма зависит от той категории предпринимательства, к которой относится заявитель.

На помощь предпринимателям в 2019 году выделено более 506 миллионов рублей, большую их часть в областном министерстве экономики направили на докапитализацию фонда «Поручитель». Все озвученные вопросы общественный совет продолжает держать на контроле.