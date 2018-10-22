Пензенским бизнесменам рассказали, как нанять хорошего сотрудника

Специалисты из Пензы и Москвы рассказали представителям местного бизнес-сообщества, как и кого брать на работу. Для этого специалисты центра поддержки предпринимателей организовали круглый стол.

На нем рассмотрели всю цепочку грамотного приема на работу: от составления объявления до оформления будущего сотрудника, а также обсудили изменения в трудовом законодательстве и взаимодействие с центрами занятости населения. Участниками таких образовательных встреч может стать любой представитель малого и среднего бизнеса.

Перед пензенскими бизнесменами выступила специалист из Москвы. Среди тонкостей выбора кандидатуры на конкретную должность - принадлежность к тому или иному поколению.

Кроме того, на встрече прошел свободный диалог с предпринимателями о том, какие мотивации бывают у работников и как их создавать. Для каждого примера - свой случай. Бизнесменов снабдили различными методиками подбора персонала. Спикеры разобрали с предпринимателями всю цепочку - от формирования и формулировки вакансии до принятия на работу.

«Эта тема актуальна для всех, потому что кадры решают все, это одна из главных составляющих бизнеса, это очень важно для старта проекта и для тех, кто уже давно развивается», - рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

Темами круглого стола также стали взаимодействие службы занятости населения с малым и средним бизнесом. Кроме того, темами круглого стола стали произошедшие в трудовом законодательстве изменения. Впрочем, своего рода просветительская работа центра темой подбора кадров не ограничивается. Специалисты проводят целый комплекс мероприятий по программам федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Такие встречи проходят как в Пензе, так и в районах области.

«За девять месяцев 2018 года консультациями воспользовались более 1300 субъектов малого и среднего предпринимательства, проведено 45 образовательных мероприятий. Среди них - тренинги и семинары», - сказал начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики Пензенской области Виталий Кузькин.

До конца 2018 года центр поддержки предпринимательства организует еще порядка десяти обучающих семинаров на различные темы, несколько конференций и круглый стол. Их участниками представители малого и среднего бизнеса могут стать, подав заявку через сайт центра или по телефону - 89005551958.