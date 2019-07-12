Пензенским бизнесменам помогут выйти на рынки других регионов и стран

Пензенские бизнесмены могут обратиться за помощью в Фонд поддержки предпринимательства. Информационную, юридическую, маркетинговую и консультационную помощь могут получить компании различной направленности. Один из самых важных аспектов работы фонда - возможность для предприятий выйти на рынки других регионов и стран.

Вся информация и способы помощи коммерсантам - в одной организации, Фонде поддержки предпринимательства. В феврале 2019 года он появился благодаря инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«Основная задача - информационно-консультационная, для того, чтобы рассказывать о мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях. Большой блок занимают образовательные мероприятия, а также подготовка пакетов документов для участия в федеральных программах, в том числе - поддержки», - рассказал первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Фонд поддержки предпринимательства объединил несколько институтов: существовавшие ранее центры поддержки предпринимательства, экспорта и новые структуры, - сельхозкомпетенций и развития кооперации в сельскохозяйственном направлении. В фонде, например, помогают начать бизнес, консультируют по финансовым вопросам, налогам, бухгалтерии, юридическим аспектам деятельности, маркетингу.

«Проводятся консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности, сайтов, осуществлению переводов на иностранные языки, а также проведение бизнес-миссии в зарубежных государствах и поиск партнеров, потенциальных экспортеров. На текущий момент мы планируем в 2019 году осуществить бизнес-миссии в такие страны как Казахстан, Болгарию и Беларусь», - сказал директор Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Сергей Песков.

Обратиться в фонд может представитель любого субъекта малого и среднего бизнеса: юридическое, физическое лицо, индивидуальный предприниматель. Главное требование - нужно быть зарегистрированным в Пензенской области. Затем пройти регистрацию в структуре самого фонда - лично у специалиста или на сайте «Мой бизнес».

«Мы активно ездим с бизнес-миссиями. В них принимают участие наши действующие компании. Они проходят в других регионах России, и это дает возможность предпринимателям наладить деловые контакты и продавать свои товары, работу, услуги в другие регионы», - рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

В планах - создать к концу 2019 года единый офис, в котором смогут консультировать предпринимателей, - центр «Мой бизнес». Сейчас фонд работает на улице Володарского, 2, также можно обратиться по телефонам: 69-09-51 и 69-09-52.