Пензенским бизнесменам помогут решить вопросы

19 февраля 2020, 11:34Общество
В Пензе 20 февраля состоится день открытых дверей для предпринимателей.
Мероприятие (0+) будет проходить в администрации города с 15:00 до 17:00.
В пресс-службе мэрии уточнили, что специалисты проконсультируют бизнесменов и ответят на вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций различных форм собственности.
«В мероприятии примут участие представители структурных подразделений администрации города и другие органы местного самоуправления», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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