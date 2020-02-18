Пензенским бизнесменам помогут решить вопросы

В Пензе 20 февраля состоится день открытых дверей для предпринимателей.

Мероприятие (0+) будет проходить в администрации города с 15:00 до 17:00.

В пресс-службе мэрии уточнили, что специалисты проконсультируют бизнесменов и ответят на вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций различных форм собственности.

«В мероприятии примут участие представители структурных подразделений администрации города и другие органы местного самоуправления», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».