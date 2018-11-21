Пензенским архитекторам компания задолжала около 2 млн руб

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21 ноября 2018, 12:03Общество
В Пензе руководство конструкторского бюро по архитектурно-строительным системам и новым технологиям задолжало 32 сотрудникам зарплату более 1,9 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, работники не получали деньги с августа по сентябрь.
В результате в отношении генерального директора организации возбудили два административных дела. Его дважды оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, главного бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности.
Задолженность перед работниками полностью погасили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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