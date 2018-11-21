Пензенским архитекторам компания задолжала около 2 млн руб

В Пензе руководство конструкторского бюро по архитектурно-строительным системам и новым технологиям задолжало 32 сотрудникам зарплату более 1,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, работники не получали деньги с августа по сентябрь.

В результате в отношении генерального директора организации возбудили два административных дела. Его дважды оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, главного бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности.

Задолженность перед работниками полностью погасили, пишет ИА «Пенза-Пресс».