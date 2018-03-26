Пензенский зоопарк пополнился новыми питомцами

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26 марта 2018, 19:28Общество
Сотрудникам Пензенского зоопарка пришлось запомнить два новых имени - Самсон и Тамерлан, в учреждении двойное пополнение. Из Самары привезли маленького самца леопарда, а местные верблюды стали родителями.
Пока о пополнении в пензенском зоопарке знают, в основном, сотрудники. Однако тайны в появлении на свет малыша-верблюда нет. Просто детеныш и мама пережидают уборку снега с крыши вольера. Совсем скоро их прогулки на свежем воздухе возобновятся. Новорожденному дали имя Тамерлан
«В настоящее время они с матерью находятся на подсосе, он еще полностью питается ее молоком. В хорошую погоду их выпускают на улицу для совершения моциона», - рассказала ученый секретарь пензенского зоопарка Елена Зыкина.
Не менее звучное имя у другого новосела, его зовут Самсон. Трехмесячный леопард уже проявляет природу хищника, когда ему мешают, он скалит клыки. Его привезли совсем недавно из самарского зоопарка.
«Он сейчас проходит месячный карантин. Он будет представлен на экспозиции до 15, где состоится его первое знакомство с самкой леопарда Сабриной», - объяснил главный ветеринарный врач пензенского зоопарка Андрей Солодков.
За состоянием детенышей постоянно наблюдают ветврачи. Кстати, 26 марта в зоопарке был операционный день - молодую пуму Афину избавляли от последствий игр с женихом.
«Они подрались, ну и, видимо он ее задел когтем, пришлось провести оперативное вмешательство», - рассказал Андрей Солодков.
Представительница семейства кошачьих отходила от наркоза как раз по соседству с Самсоном. Оба хищника в ближайшие десять дней будут находиться в ветеринарном секторе. После этого их переселят в вольеры к остальным обитателям зоопарка.
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