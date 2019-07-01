Пензенский зоопарк покупает Volkswagen Multivan

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01 июля 2019, 16:07Бизнесновости
На сайте госзакупок появилось извещение о том, что пензенский зоопарк намерен приобрести автомобиль Volkswagen Multivan.
Отмечается, что автомобиль может быть неновым, но год выпуска – не ранее 2008 года, пробег – не более 150 тыс. км. Максимальная стоимость машины не должна превышать 1 180 000 рублей.
На машине должны быть датчики парковки, антиблокировочная система тормозов, сигнализация, бортовой компьютер, климат-контроль, обязателен комплект летней и зимней резины. Предпочтителен черный цвет кузова.
На сайте официального дилера цена новой модели - от 2 764 400 рублей.
Зачем учреждению такой автомобиль, не сообщается. О подопечных зоопарка, их трогательной истории можно узнать ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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