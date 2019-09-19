Пензенский зоопарк показал, как белый мишка резвится с новыми игрушками

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19 сентября 2019, 16:38Общество
У белого любимца публики из пензенского зоопарка появились новые игрушки.
Не просто привычные шары и цилиндры, а современные изделия из нетоксичной пищевой пластмассы. Игрушки животному предлагаются в свободном или подвешенном виде, к тому же в них можно добавить запахи или корм.
Все предметы будут выдавать по очереди, согласно плану наблюдений. С таким инвентарем мишке не будет скучно еще долгое время.
«Сегодня медведь получил сине-красный шар, который вызвал у него большой интерес. Белый покатал его на суше, а потом кинул в бассейн и долго плавал с ним, пытался утопить. Завтра мишка получит синий цилиндр. Посмотрим, как он отреагирует на него», – написали группе зоопарка социальной сети «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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