31 января 2019, 15:37Общество

Пензенский зоопарк поделился детскими фото ягуара Азара

Пензенский зоопарк опубликовал на своей странице в Instagram милейшие фотографии ягуара.

Сотрудники зоопарка предложили пензенцам угадать, кто на фото? Пользователи сразу поняли, что это маленький ягуар Азар.

Азару - два года, из них один он провел в пензенском зоопарке. Хищника привезли из Самары. Больше информации о ягуаре и других обитателях зоопарка можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/penza.zoo/

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