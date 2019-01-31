Пензенский зоопарк поделился детскими фото ягуара Азара

Пензенский зоопарк опубликовал на своей странице в Instagram милейшие фотографии ягуара.

Сотрудники зоопарка предложили пензенцам угадать, кто на фото? Пользователи сразу поняли, что это маленький ягуар Азар.

Азару - два года, из них один он провел в пензенском зоопарке. Хищника привезли из Самары. Больше информации о ягуаре и других обитателях зоопарка можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».