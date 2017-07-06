Пензенский журналист выиграл спецприз престижного медиаконкурса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июля 2017, 13:07Общество
Журналист газеты «Репортер. Пенза» Вадим Скворцов покорил жюри конкурса «МедиаБургер» необычным гонзо-репортажем*.
Материал про Кузнецк не дотянул до победы совсем немного, признался Вадим Скворцов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В жюри отметили, что у меня крутой и необычный гонзо-репортаж, но я немного переиграл со стилистикой. Забавно, что организаторы назвали мой стиль «пензо-журналистика». На разборе работ организаторы выделили меня и сказали, что не могут не наградить за текст, и подарили небольшой спецприз – наушники. Я совсем не расстроился и, надеюсь, неплохо показал свой город. Полон мотивации писать лучше, тем более, что первый шаг уже сделан», - пояснил автор.
В итоге в номинации «текстовый репортаж» лучшей признали работу Екатерины Фоминой из «Новой Газеты». Полный список победителей можно посмотреть здесь.
Напомним, форум для молодых журналистов проходил в Сыктывкаре. В нем принимали участие авторы 30 лучших работ со всей страны.
* Гонзо-журналистика - направление в журналистике, для которого характерны глубоко субъективный стиль повествования от первого лица, при этом репортер выступает в качестве непосредственного участника описываемых событий, используя свой личный опыт и открыто выражая эмоции.
06 июля 2017, 13:07Пензенский журналист выиграл спецприз престижного медиаконкурса
06 июля 2017, 12:39В Пензе спустя 14 лет вынесли приговор насильнику и убийце
06 июля 2017, 12:03В Пензе разыскивают очевидца аварии на Рахманинова
06 июля 2017, 11:34Пензенцы обнаружили в городе жука-оленя. ФОТО
06 июля 2017, 11:03Пензенские дороги ремонтируют 32 бригады
06 июля 2017, 10:31В Пензе ликвидируют последствия ливня
06 июля 2017, 10:08Пензенцев снова приглашают на бесплатное УЗИ
06 июля 2017, 09:27Под Кузнецком «ВАЗ» сбил пешехода